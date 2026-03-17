Detectaron el primer caso de la variante más contagiosa de la viruela del mono en Argentina

El Ministerio de Salud de la Nación informó que se detectó el primer caso de viruela del mono (Mpox) Clado Ib en Argentina en un hombre de 31 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires y sin antecedente de viaje. El paciente fue atendido de manera ambulatoria y evoluciona de manera favorable.

La aparición de esta variante en Argentina ocurre en un contexto de expansión globaldel clado Ib de Mpox, que ha sido detectado en varios países de las Américas y Europa. En 2026 se han confirmado casos en Estados Unidos, Canadá, Brasil y México, y también se ha documentado transmisión comunitaria en Francia, Portugal y España.

Antes, Argentina había reportado casos de clado II, menos virulento que Ib, con cinco infecciones confirmadas en 2026 (cuatro en CABA y una en Río Negro).

El Ministerio de Salud solicitó que las jurisdicciones intensifiquen la sospecha de Mpox ante pacientes que presenten lesiones umbilicadas o proctitis, ganglios inflamados, cansancio extremo y dolor de garganta, indagando siempre sobre antecedentes de viaje o contacto con viajeros.

Las autoridades sanitarias indicaron que la investigación epidemiológica continúa, y hasta el momento no se han detectado casos secundarios vinculados a este paciente. Recomendaron el aislamiento hasta que las costras de las lesiones se caigan y se forme una nueva capa de piel y el uso de equipos de protección personal a todo el personal de salud que intervenga en su atención.

Cómo se contagia la enfermedad

La transmisión de persona a persona ocurre principalmente por contacto directo con lesiones cutáneas o mucosas de una persona infectada, especialmente durante el contacto estrecho, incluido el contacto sexual. También puede producirse por contacto con objetos recientemente contaminados (como ropa, sábanas, toallas u otros fómites) o por secreciones respiratorias de corto alcance en contextos de contacto cercano prolongado.

En áreas donde algunos animales salvajesactúan como reservorio del virus, la transmisión también puede ocurrir desde animales infectados a las personas mediante contacto directo o indirecto con lesiones cutáneas, mucosas, sangre u otros fluidos corporales.

"El período de incubación oscila entre 5 y 21 días, habitualmente entre 6 y 13 días. La enfermedad suele ser autolimitada y resolverse en un período de aproximadamente 14 a 21 días con manejo sintomático. La fase prodrómica puede incluir fiebre, cefalea, mialgias, adenopatías, astenia, dolor de garganta y/o dolor anorrectal o genital", explica el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) publicado esta lunes.

Agrega que "posteriormente aparecen lesiones cutáneomucosas que suelen ser múltiples (aunque pueden ser únicas) y que generalmente se localizan en las regiones genital, anal, facial y en extremidades. Estas lesiones pueden aparecer algunos días después de los síntomas prodrómicos o en forma simultánea".