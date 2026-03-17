Dolor en Mendiolaza por la muerte del esposo de la intendente

En las últimas horas se confirmó la muerte de Eduardo Copello, esposo de la intendente de Mendiolaza, luego de permanecer internado en estado crítico tras sufrir un accidente cerebrovascular.

Copello había sido hospitalizado días atrás, tras el ACV ocurrido el miércoles, y desde entonces se encontraba en coma. Su fallecimiento generó un fuerte impacto en la comunidad, donde comenzaron a multiplicarse los mensajes de acompañamiento hacia la familia.

El velatorio se realizará este martes desde las 10 en el Cementerio Parque Catedral, donde también tendrá lugar el sepelio a las 15.

Desde el municipio informaron que se declarará duelo, aunque la atención en las dependencias continuará con normalidad.