Estafas en Carlos Paz, Tanti y Cruz del Eje: así estaba conformada la banda

En medio de un intenso despliegue policial, se lleva adelante el juicio abreviado contra los integrantes de la banda que realizó una serie de estafas millonarias en las ciudades de Villa Carlos Paz, Tanti y Cruz del Eje. Los acusados reconocieron los hechos y se sentaron en el banquillo de los acusados tras la investigación que llevó adelante la fiscal Jorgelina Gómez.

En la causa, se encuentran involucrados Laura Mariana Astrada, José Ramón Balcazar, Pablo Mauricio Balcazar, Ezequiel Jeremías Campos, Bettina de los Ángeles Garzón, Claudio Augusto Garzón, Claudio Ramón Garzón, Florencia Agustina Garzón, Verónica Soledad Garzón, Rocío Micaela Juárez, Alejandra Ivana Rodríguez, Andrea Soledad Rodríguez, Luis Alberto Rodríguez, María Salomé Ruiz, Jorge Alejandro Villacorta y Milagros Alejandra Villacorta.

El grupo tenía un modus operandi específico que se repitió en todos los casos: ingresaban a casas de alquiler o cabañas, se apoderaban de tarjetas de crédito y débito y realizaban compras millonarias y vaciaban las cuentas antes que los dueños se percataran de lo sucedido.

Durante los once allanamientos que se dieron de forma simultánea, participaron el ETER, la Guardia de Infantería y el personal de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla, y se logró reunir una importante cantidad de material probatorio.

Por el juicio abreviado, se dispuso un dispositivo de seguridad que llamó la atención de los vecinos de Villa Domínguez, ya que varios de los imputados fueron trasladados desde distintos puntos de la Provincia de Córdoba.