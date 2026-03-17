Estafas millonarias en Punilla: juicio abreviado con diez condenas en Carlos Paz

En medio de un importante despliegue de seguridad, se realizó en Carlos Paz un juicio abreviado contra los diez integrantes de una banda acusada de cometer estafas millonarias en distintas localidades del interior cordobés.

El caso fue investigado por la fiscal Jorgelina Gómez y reveló un esquema delictivo reiterado en ciudades como Villa Carlos Paz, Tanti y Cruz del Eje. El grupo integrado por más de 15 personas ingresaba a viviendas temporarias y cabañas, sustraía tarjetas de crédito y débito y realizaba compras por cifras millonarias antes de que las víctimas advirtieran la maniobra.

El juez Daniel Strasorier destacó la relevancia del proceso y subrayó el carácter inédito del procedimiento: «Es la primera vez que en Carlos Paz se realiza un juicio abreviado inicial de esta magnitud, con diez imputados y una gran cantidad de hechos, más de veinte en total». En ese sentido, remarcó que este tipo de juicios implica un acuerdo entre las partes: «El fiscal, las defensas y los imputados reconocen los cargos y pactan las condenas. Luego, el tribunal evalúa su admisibilidad y se lleva adelante el proceso».

Las imputaciones incluyeron delitos como asociación ilícita, estafas y robos, dentro de un entramado delictivo complejo.

Respecto a las penas, Strasorier detalló que hubo condenas variadas y dijo: «Algunos recibieron tres años de prisión de ejecución condicional, mientras que otros fueron condenados a penas efectivas. La más alta fue de seis años y medio de prisión efectiva».

El juez también destacó el impacto de este tipo de procedimientos en el sistema judicial: «Estos juicios permiten acelerar los procesos y descomprimir la carga en la cámara. Son herramientas importantes dentro del sistema penal».

Por otra parte, aclaró que la causa no se agota con este fallo, ya que existen otros imputados y aspectos que continuarán su curso en instancias ordinarias: «Hay otras partes que no ingresaron en este abreviado y que serán juzgadas en un juicio común»; señaló.

El operativo de seguridad dispuesto durante la jornada llamó la atención de los vecinos, especialmente en barrio Villa Domínguez, donde se concretaron traslados de detenidos desde distintos puntos de la provincia.

Con este fallo, la Justicia dio un paso clave en una de las investigaciones más relevantes de los últimos tiempos en la región, marcando un precedente por la cantidad de imputados y el volumen de los delitos juzgados en un mismo proceso.