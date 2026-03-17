Insólito: Fue a los Tribunales de Carlos Paz con frascos llenos de marihuana

Un joven de 21 años de edad se presentó esta mañana en los Tribunales de Carlos Paz, descubrieron que llevaba dos frascos de marihuana y terminó detenido.

El insólito hecho se registró en la sede judicial ubicada en el barrio Villa Domínguez y trascendió que lo interceptaron durante el control de rutina cuando se disponía a entrar al edificio y fue advertido por el detector de metales.

Inmediatamente, se ordenó la detención del sujeto y su posterior traslado hacia la comisaría local.

Cuando los uniformados lo revisaron, descubrieron que llevaba 23,52 gramos de marihuana en un morral y se dio intervención al personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.