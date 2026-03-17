Le robaron el perro y días más tarde se encontró cara a cara con el ladrón

Un hombre de 32 años fue detenido en las últimas horas en Córdoba capital, luego de que lograran recuperar un perro que había sido robado días atrás de una vivienda.

El procedimiento se inició en calle Heriberto Martínez al 6000, en barrio Villa Belgrano, cuando un vecino reconoció en la vía pública al hombre que, según denunció, le había sustraído su mascota del patio de su casa días antes, en calle Laveran al 5400.

A partir de ese señalamiento, la Policía montó un operativo en las inmediaciones y avanzó hasta barrio Cooperativa El Dorado, donde finalmente encontraron al animal.

El perro fue recuperado en buen estado y entregado nuevamente a su propietario, mientras que el hombre fue trasladado a la comisaría y quedó a disposición de la Justicia.