Más de 1300 acreedores ya saben si les van a pagar en Córdoba

La Justicia de Córdoba dictó la sentencia de verificación de créditos en el concurso por agrupamiento de varias empresas, una resolución que alcanza a 1312 acreedores que reclamaban el cobro de deudas.

La decisión fue tomada por el Juzgado Civil y Comercial de 13° Nominación, a cargo del juez Lucas Dracich, e incluye a las firmas Conoc SRL, Khaliq Anwar SRL, Vlacol SAS, y a las personas Verónica Inés Ocaña y Ezequiel Aurelio Ocaña.

Con esta resolución, cada acreedor puede conocer si su crédito fue reconocido total o parcialmente, lo que define sus posibilidades reales de cobro dentro del proceso concursal.

Además, el tribunal fijó plazos para quienes deseen cuestionar la decisión. En los casos de Conoc SRL y Khaliq Anwar SRL, el tiempo para presentar revisiones se extendió a 70 días hábiles, con fecha límite el 30 de junio de 2026. Para las demás causas, el plazo se mantiene en 20 días hábiles.

También se establecieron fechas clave para quienes no se presentaron a tiempo: en la mayoría de los casos, tendrán hasta el 6 de mayo de 2026 para iniciar un reclamo tardío. Luego de ese plazo, perderán la posibilidad de exigir judicialmente el cobro.

La resolución marca un avance central en el proceso, ya que ordena el universo de deudas y permite a los acreedores conocer su situación concreta dentro del concurso.