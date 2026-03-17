Clima y rutas en Córdoba

Niebla y lluvia complican el Camino del Cuadrado

Advierten por visibilidad reducida en la ruta E-98 y piden extremar precauciones al circular
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Sucesos
martes, 17 de marzo de 2026 · 19:21

La Policía de Córdoba advirtió por la presencia de bancos de niebla y lluvia en el Camino del Cuadrado, correspondiente a la ruta provincial E-98.

Las condiciones climáticas reducen la visibilidad en distintos tramos, por lo que se recomienda circular con precaución, disminuir la velocidad y mantener distancia entre vehículos.

Desde la fuerza señalaron que la situación puede variar a lo largo del recorrido, por lo que se pide especial atención a quienes transiten por la zona serrana.

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