Niebla y lluvia complican el Camino del Cuadrado

La Policía de Córdoba advirtió por la presencia de bancos de niebla y lluvia en el Camino del Cuadrado, correspondiente a la ruta provincial E-98.

Las condiciones climáticas reducen la visibilidad en distintos tramos, por lo que se recomienda circular con precaución, disminuir la velocidad y mantener distancia entre vehículos.

Desde la fuerza señalaron que la situación puede variar a lo largo del recorrido, por lo que se pide especial atención a quienes transiten por la zona serrana.