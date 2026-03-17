Río Cuarto: controlaron 143 personas y secuestraron 22 motos

Un importante despliegue policial se realizó en Río Cuarto, donde operativos de saturación y controles vehiculares dejaron como resultado cinco personas detenidas y 22 motocicletas retenidas.

Durante los procedimientos, que contaron con la participación de unidades especiales, se controlaron 143 personas y 85 motocicletas en distintos sectores de la ciudad.

En conjunto con el área municipal, se procedió al secuestro de motos por infracciones vinculadas a falta de casco, documentación y dominio.

Entre las detenciones, en General Paz al 600 interceptaron a dos hombres que circulaban en moto con una ganzúa, herramienta asociada al robo de vehículos.

En Chile e Iguazú, un hombre de 46 años fue reducido tras la activación de un botón antipánico por parte de su madre, sobre quien tenía una restricción vigente.

También, en Dr. Carlos Rodríguez y 11 de Noviembre, un hombre de 37 años fue retenido luego de llevarse elementos de limpieza de un hotel, que luego fueron recuperados.

Por último, en Güemes al 1500, un joven de 25 años fue alcanzado cuando intentaba escapar tras ser visto en actitud sospechosa cerca de un obrador.