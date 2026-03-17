Robaron una cisterna y apareció tras un allanamiento cerca de La Pampa

Una investigación por el robo de un implemento rural en la localidad de Coronel Moldes terminó con un allanamiento positivo y el secuestro de una cisterna en el sur provincial.

El procedimiento fue realizado por personal de la División Huinca Renancó, que tras distintas averiguaciones logró ubicar el equipo en una zona rural al sur de Villa Huidobro, cerca del límite con La Pampa.

Con orden judicial, los efectivos llevaron adelante el allanamiento y recuperaron una carro cisterna de agua, que había sido sustraída días atrás.

El elemento quedó a disposición de la Fiscalía de Río Cuarto, que continúa con la investigación del hecho.