Se desplomó el techo de una casa con una familia adentro en Deán Funes

Un sorpresivo derrumbe afectó a una vivienda en barrio Los Algarrobos, en la ciudad de Deán Funes, durante la tarde de este lunes.

El techo de parte de la casa se desplomó mientras una familia se encontraba en el interior. Tras el colapso, los ocupantes lograron salir sin lesiones.

Personal policial procedió al desalojo preventivo, ya que la estructura quedó en condiciones de riesgo y no puede ser habitada.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y empleados municipales, quienes aseguraron la zona ante la posibilidad de nuevos desprendimientos o un colapso mayor.