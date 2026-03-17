Soldaba una cisterna agrícola y una explosión lo dejó herido

Un hombre resultó herido este lunes por la tarde tras explotar una cisterna agrícola utilizada para depósito de combustible en calle San Lorenzo al 2700, en la ciudad de Río Cuarto.

Según se informó, el trabajador realizaba tareas de soldadura en la maquinaria cuando se produjo la explosión.

Como consecuencia del estallido, el hombre sufrió lesiones en el tórax y en el rostro.

En el lugar intervino el servicio de emergencias, que asistió al trabajador y luego lo trasladó al Nuevo Hospital de Río Cuarto para una mejor evaluación.

También trabajaron dos dotaciones de bomberos, que aseguraron el sector tras la explosión.