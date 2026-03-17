Tiene 15 años y lo atraparon con una ganzúa en el centro

Un adolescente de 15 años fue detenido esta madrugada en el centro de Carlos Paz y se le secuestró una ganzúa.

El joven fue interceptado en la esquina de José Ingenieros y 13 de Febrero del barrio Miguel Muñoz B, durante un control de rutina que llevó adelante el personal de la Departamental Punilla.

Al percatarse de la presencia de los efectivos, el joven intentó arrojar a unos arbustos un destornillador limado en la punta que finalmente fue secuestrado.

Minutos después de su aprehensión, la madre del menor se hizo presente en la comisaría local y se retiró con el adolescente.