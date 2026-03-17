Tremendo hallazgo en Córdoba: había explosivos en una vivienda

Un operativo se desplegó en barrio IPV Policial, en Córdoba capital, luego de que un vecino alertara sobre la presencia de objetos sospechosos dentro de una vivienda.

Tras el llamado al 911, personal especializado en explosivos llegó al lugar y confirmó que se trataba de un proyectil de mortero de 120 mm y una bomba aérea tipo MK5.

Según se informó, los artefactos no estaban activos, aunque igualmente fueron retirados de la casa para evitar cualquier riesgo.

El procedimiento se realizó bajo medidas de seguridad y permitió retirar los elementos del sector, mientras se intenta determinar cómo llegaron hasta la vivienda.