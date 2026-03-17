Tres detenidos tras ocho meses de investigación en barrios Parque República y Villa La Tela

Tras una investigación que se extendió durante ocho meses, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron dos allanamientos en la ciudad de Córdoba y detuvieron a tres personas vinculadas a la venta de drogas.

Los procedimientos se llevaron a cabo en viviendas ubicadas sobre avenida Sargento Gómez y Francisco de Arteaga, en los barrios Parque República y Villa La Tela. En esos lugares fueron detenidas dos mujeres mayores de edad y un menor de 15 años.

Durante los operativos se secuestraron 745 dosis de cocaína, 56 de marihuana y más de dos millones de pesos en efectivo, además de distintos elementos utilizados para la comercialización.

Según la investigación, uno de los domicilios funcionaba como punto de venta con fachada de kiosco. En ese lugar, en algunas ocasiones, los compradores permanecían para consumir las sustancias.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del primer turno, que dispuso el traslado de los detenidos y su imputación por comercialización agravada de estupefacientes.