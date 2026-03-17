Un kilo de cocaína en la ruta y un detenido en Brinkmann

Un control de Policía Caminera realizado en las últimas horas en cercanías de Brinkmann terminó con el secuestro de más de un kilo de cocaína y la detención de un conductor.

El procedimiento tuvo lugar en el kilómetro 35 de la ruta provincial 1, donde los efectivos frenaron un Citroën C4 manejado por un hombre mayor de edad.

Durante la inspección del vehículo, los policías encontraron un envoltorio tipo “ladrillo” con características compatibles con estupefacientes. Ante esa situación, se convocó a personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que realizó los test correspondientes.

Las pruebas confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso superior a un kilo.

El conductor fue detenido y quedó a disposición de la Justicia, mientras que la sustancia fue incautada en el marco de la causa.