Un niño pelea por su vida tras ser atropellado en Dumesnil

Un niño de 13 años resultó gravemente herido durante la noche tras ser atropellado mientras circulaba en bicicleta en Dumesnil.

El hecho ocurrió en la intersección de calles San Juan y ruta E64, donde, por causas que se investigan, el menor fue impactado por un utilitario Fiat Fiorino conducido por un hombre mayor de edad.

Como consecuencia del choque, el niño sufrió un traumatismo de cráneo grave y fue trasladado de urgencia por un servicio de emergencias al Hospital Materno Infantil Dr. Arturo Illia.

Las circunstancias del hecho están siendo investigadas.