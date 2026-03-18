Carlos Paz: Entraron por una ventana y robaron oficinas municipales

Esta mañana, al iniciar la jornada laboral, trabajadores del área de Acción Social de Carlos Paz se encontraron con un escenario inesperado: oficinas desordenadas, cajones abiertos y elementos faltantes.

Según las primeras informaciones, personas desconocidas habrían ingresado al edificio durante la madrugada tras forzar una ventana. Una vez dentro, recorrieron distintos sectores y se llevaron monitores de computadoras y una pava eléctrica.

El hallazgo se produjo cuando el personal arribó al lugar y detectó el desorden generalizado, lo que activó el aviso a las autoridades.

Por estas horas se encuentra trabajando el personal de la Brigada de Investigaciones que intenta establecer con precisión el horario del ingreso, la cantidad de elementos sustraídos y si existen registros de cámaras de seguridad en la zona que permitan identificar a quienes participaron del hecho.