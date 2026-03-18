Carlos Paz: Entraron por una ventana y saquearon oficinas municipales

Robo en Acción Social
Carlos Paz: Entraron por una ventana y saquearon oficinas municipalesEl hecho fue advertido esta mañana cuando el personal llegó al edificio y encontró el interior revuelto, con faltantes en distintas oficinas
Esta mañana, al iniciar la jornada laboral, trabajadores del área de Acción Social de Carlos Paz se encontraron con un escenario inesperado: oficinas desordenadas, cajones abiertos y elementos faltantes.
Según las primeras informaciones, personas desconocidas habrían ingresado al edificio durante la madrugada tras forzar una ventana. Una vez dentro, recorrieron distintos sectores y se llevaron monitores de computadoras y una pava eléctrica.
El hallazgo se produjo cuando el personal arribó al lugar y detectó el desorden generalizado, lo que activó el aviso a las autoridades.
Por estas horas se encuentra trabajando el personal de la Brigada de Investigaciones que intenta establecer con precisión el horario del ingreso, la cantidad de elementos sustraídos y si existen registros de cámaras de seguridad en la zona que permitan identificar a quienes participaron del hecho.