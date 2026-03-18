Cayeron dos jóvenes por portación ilegal de armas en Villa María

Dos jóvenes fueron detenidos durante la madrugada luego de que personal policial detectara que circulaban con armas blancas y otros elementos entre sus pertenencias.

El procedimiento se realizó alrededor de las 03:15 en calle Catamarca al 2500, en barrio Nicolás Avellaneda de Villa María. Según informó la Policía, operadores de la Central de Monitoreo observaron a dos hombres de 24 y 25 años que se desplazaban con actitud sospechosa por distintas calles de la ciudad.

A través de las cámaras también advirtieron que uno de ellos llevaba un cuchillo en la mano, por lo que se dio aviso a la Patrulla Preventiva.

Minutos después, efectivos policiales lograron interceptarlos y, tras realizar un control minucioso, constataron que entre sus prendas tenían un cuchillo, una llave adulterada y una punta metálica.

Los elementos fueron secuestrados en el lugar y ambos jóvenes fueron aprehendidos por supuesta infracción al artículo 102 del Código de Convivencia Ciudadana de Córdoba (Ley Provincial N.º 10.236), que sanciona la portación ilegal de armas.

Las actuaciones quedaron a disposición del ayudante fiscal de turno de la Unidad Judicial de Villa María.