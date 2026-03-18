Cinco detenidos en Villa María y operativos en toda la provincia

Diversos operativos policiales realizados en el interior de Córdoba dejaron como saldo múltiples detenciones y el secuestro de vehículos con pedido judicial, además de la recuperación de una cisterna sustraída.

En Villa María, cinco personas fueron detenidas por violación de domicilio y robo, en el marco de intervenciones vinculadas a hechos delictivos recientes.

En tanto, en Río Cuarto y Alta Gracia, durante controles preventivos, se detectaron tres vehículos que eran requeridos por la Justicia, los cuales fueron retirados de circulación.

Por su parte, en Villa Huidobro, personal de Patrulla Rural logró recuperar una cisterna que había sido sustraída previamente.

Además, en otras ciudades como Villa Carlos Paz, Villa Dolores, San Francisco y Deán Funes, cuatro personas fueron detenidas por distintos ilícitos. En esos procedimientos también se secuestraron tres motocicletas y dos armas blancas, entre otros elementos.