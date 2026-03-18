Continúa la búsqueda de Esmeralda Pereyra López en Cosquín.

Un importante operativo de búsqueda se lleva adelante en la ciudad de Cosquín para dar con el paradero de Esmeralda Pereyra López, una niña de tan solo 2 años que es intensamente buscada desde este miércoles.

El procedimiento se concentra en inmediaciones de la calle Jacinto Piedra, en barrio San José Obrero, donde las autoridades establecieron el domicilio de la menor como “punto cero” desde el cual se despliega el rastrillaje.

El operativo incluye un amplio despliegue de recursos con rastrillajes terrestres, utilización de drones, unidades caninas y personal especializado en tareas de rescate, con el objetivo de cubrir la mayor superficie posible en el menor tiempo. Según se sabe, la madre y el abuelo de la menor se percataron de su ausencia alrededor de las 14:30 horas, lo que motivó el inmediato inicio del operativo.

Participan más de 70 personas y continúan sumándose efectivos en la búsqueda. En el lugar trabajan dotaciones de bomberos de Tanti, La Falda, Valle Hermoso, Santa María de Punilla y Cosquín, junto a efectivos de la Policía, personal del ETAC y DUAR.

La supervisión del operativo está a cargo del Subjefe de Policía de la Jefatura Interior, Iván Rey, y del Director General de Departamentales Norte, Víctor Quevedo, quienes coordinan las acciones en el terreno.

El operativo continúa en curso y no se descarta ampliar el radio de búsqueda en las próximas horas.