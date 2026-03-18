Córdoba: quiso evadir un control y cayó con tres motos robadas

Un hombre fue detenido en barrio Villa Capullo, en la ciudad de Córdoba, luego de intentar escapar de un control policial y terminar ocultándose dentro de una vivienda donde había motos robadas.

Todo comenzó cuando el conductor advirtió la presencia policial e intentó evadir el control. En medio de la fuga, abandonó la motocicleta en la que circulaba y se metió en una casa del sector con la intención de esconderse.

Los efectivos ingresaron al domicilio y lograron reducirlo. Al verificar el rodado abandonado, constataron que tenía pedido judicial.

La situación se agravó cuando, durante la inspección del lugar, encontraron otras dos motocicletas en la misma condición, también requeridas por la Justicia.

El hombre quedó a disposición de la causa, mientras se avanza para determinar el origen de los vehículos.