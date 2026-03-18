Deán Funes: una caja caída de un camión provocó un accidente

Un accidente de tránsito se registró ayer martes por la tarde en la ciudad de Deán Funes, cuando un automóvil chocó contra una caja de herramientas que había quedado sobre la calle tras desprenderse de un camión.

El hecho ocurrió en la intersección de Eva Perón y Bombero Medina. Según se informó, el camión —que transportaba garrafas— perdió una caja de herramientas que quedó sobre la calzada.

Minutos después, un automóvil que circulaba por el lugar terminó impactando contra el objeto.

A raíz del episodio se produjeron daños materiales, aunque no hubo personas lesionadas.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, junto a personal de la Guardia Urbana Municipal y Bomberos Voluntarios, quienes realizaron tareas de prevención y ordenamiento del tránsito.