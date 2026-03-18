Detuvieron a dos hombres acusados de robar en un resto bar de Villa María

Dos hombres de 34 y 35 años fueron detenidos este martes al mediodía en la ciudad de Villa María, acusados de haber cometido un robo en un resto bar ubicado en la zona costera.

El procedimiento fue realizado por personal de la Patrulla Preventiva alrededor de las 11:45 en la intersección de las calles Salomón Gornitz y Monseñor Disandro, en barrio Mariano Moreno.

Según informaron fuentes policiales, el operativo se inició tras un llamado a la línea de emergencias 911 que alertó sobre un hecho delictivo ocurrido minutos antes en un local gastronómico del sector.

A partir de la denuncia, los efectivos desplegaron un operativo en la zona y realizaron un relevamiento que incluyó el análisis de registros fílmicos del lugar. Gracias a esas imágenes, lograron identificar a los presuntos autores del hecho.

Minutos después, los uniformados localizaron a los sospechosos en las inmediaciones y procedieron a su aprehensión. Ambos hombres vestían prendas que coincidían con las observadas en las cámaras de seguridad.

Tras el procedimiento, se labraron las actuaciones correspondientes con intervención de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple Nº 2, a cargo de la fiscal Carolina Ardissino, que quedó a cargo de la investigación.