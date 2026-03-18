Disparos en Tanti: cayó en San Marcos Sierras el acusado de intento de homicidio

Un joven de 22 años fue detenido en San Marcos Sierras, acusado de haber participado en un violento ataque a tiros ocurrido semanas atrás en la localidad de Tanti.

El hombre era buscado por la Justicia y fue localizado en esa localidad serrana, donde finalmente quedó a disposición de la causa.

Según se pudo reconstruir, el hecho investigado tuvo como víctima a una persona que resultó herida por disparos de arma de fuego en el abdomen y en el hombro, luego de una discusión.

Tras el episodio, el agresor se había dado a la fuga, lo que motivó su búsqueda hasta lograr ubicarlo y detenerlo en San Marcos Sierras.