Punilla: detención por un ataque a tiros

Disparos en Tanti: cayó en San Marcos Sierras el acusado de intento de homicidio

La víctima había recibido disparos en el abdomen y el hombro tras una discusión ocurrida semanas atrás
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Sucesos
miércoles, 18 de marzo de 2026 · 09:51

Un joven de 22 años fue detenido en San Marcos Sierras, acusado de haber participado en un violento ataque a tiros ocurrido semanas atrás en la localidad de Tanti.

El hombre era buscado por la Justicia y fue localizado en esa localidad serrana, donde finalmente quedó a disposición de la causa.

Según se pudo reconstruir, el hecho investigado tuvo como víctima a una persona que resultó herida por disparos de arma de fuego en el abdomen y en el hombro, luego de una discusión.

Tras el episodio, el agresor se había dado a la fuga, lo que motivó su búsqueda hasta lograr ubicarlo y detenerlo en San Marcos Sierras.

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