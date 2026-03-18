Dos detenidos por disturbios y una violenta pelea en pleno centro

Dos vendedores ambulantes, de 26 y 29 años protagonizaron un violento episodio en pleno centro de Villa Carlos Paz que terminó con destrozos y la intervención policial.

El hecho se inició con una primera pelea sobre avenida 9 de Julio. Luego, los involucrados ingresaron a una galería céntrica, donde continuaron agrediéndose entre golpes de puño, patadas y el lanzamiento de piedras, generando momentos de gran tensión entre comerciantes y transeúntes.

La situación se agravó en la esquina de Lisandro de la Torre y Alem, donde rompieron la vidriera de una joyería producto del impacto de una de las piedras. Personal de Vía Pública de la municipalidad de Villa Carlos Paz fue el primero en intervenir y logró controlar parcialmente el conflicto, hasta la llegada del personal policial.

Mientras uno de los sujetos fue retenido en el lugar, el otro se dio a la fuga. Minutos más tarde, efectivos del Escuadrón Motorizado Enduro lograron detenerlo en calle Juan B. Justo.

Los sujetos, uno oriundo de Córdoba capital y el otro de la localidad de Icho Cruz, fueron puestos a disposición de la justicia.