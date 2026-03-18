Dos detenidos tras intentar robar en una fábrica

Córdoba. Dos hombres fueron detenidos en la ciudad de Córdoba luego de ingresar a una fábrica tras forzar un acceso.

El procedimiento policial se llevó a cabo durante la mañana de hoy en la intersección de Rayo Cortado y Pasaje Miserere, en barrio Empalme. Según informaron fuentes policiales, dos hombres mayores de edad fueron detenidos luego de haber ingresado momentos antes a una fábrica del sector tras violentar uno de los accesos.

El hecho fue advertido por el propietario del establecimiento, quien observó a los intrusos a través de las cámaras de seguridad internas y dio aviso inmediato a la línea de emergencias 911.

Tras la alerta, se desplegó un operativo policial en la zona. Los sospechosos intentaron darse a la fuga, pero finalmente fueron interceptados por los efectivos.

Durante el procedimiento se logró el secuestro de un arma de fuego con municiones y un teléfono celular. Ambos detenidos fueron trasladados a una dependencia policial junto a los elementos incautados, quedando a disposición del magistrado interviniente.

