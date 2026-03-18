Falsa alarma por una supuesta fuga en el Dique La Viña

Ante la circulación de mensajes en redes sociales sobre una supuesta fuga en el Dique La Viña y un riesgo de crecida, autoridades salieron a desmentir la información y aseguraron que no existe ninguna situación de emergencia.

El encargado del dique y Boca del Río, Raúl Olmedo, confirmó que el sistema funciona con normalidad y que no se detectan anomalías que impliquen peligro para la población.

Según detalló, el estado actual del embalse presenta una válvula al 50%, una compuerta al 10% y un caudal total de 9 metros cúbicos por segundo, considerado bajo. La cota se ubica en 97,90.

Desde el área de prensa de la Departamental San Javier solicitaron a la comunidad no difundir información no verificada y consultar únicamente fuentes oficiales para evitar preocupación innecesaria.