Frenaron un auto en una ruta y descubrieron más de un kilo de cocaína

Una investigación del Ministerio Público Fiscal derivó en un operativo que dejó como saldo la detención de una pareja y el secuestro de más de un kilo de cocaína en el departamento San Justo.

El procedimiento tuvo un punto clave en la ciudad de Brinkmann, en el cruce de las rutas provinciales 1 y 17, donde efectivos hicieron descender al principal investigado de su vehículo. Durante el control, encontraron la droga, dinero y otros elementos vinculados a la actividad.

A partir de ese hallazgo, se realizaron cinco allanamientos en Morteros, en barrios Urquiza y Malvinas, y otro en Brinkmann, en barrio Manuel Belgrano. En los domicilios, se incautaron un automóvil de alta gama, dos motocicletas, aires acondicionados y televisores, que estarían relacionados con las ganancias obtenidas por la venta de drogas.

Según se pudo establecer, el hombre contaba con antecedentes y utilizaba un puesto de venta de sandías como fachada para la comercialización, operando tanto en Morteros como en Brinkmann.

La pareja fue trasladada a sede judicial y quedó a disposición de la fiscalía interviniente, mientras se avanza con la investigación.