Intensa búsqueda de una nena de dos años en Cosquín

Una intensa búsqueda se lleva adelante en la ciudad de Cosquín tras la desaparición de una niña de tan solo dos años en barrio José Obrero.

Según la información preliminar, el operativo comenzó alrededor de las 15:30 horas, momento en el que se inició un rastrillaje en la zona. Hasta el momento no se cuenta con mayores precisiones sobre las circunstancias de la desaparición.

La búsqueda se centra en el denominado “punto cero”, es decir, la vivienda desde donde se habría ausentado la menor, y se extiende a sectores aledaños.

En el lugar trabajan dotaciones de bomberos de Valle Hermoso, Santa María de Punilla, Cosquín, Tanti y La Falda, junto a efectivos de ETAC y DUAR, quienes coordinan el operativo en distintos sectores. El despliegue continúa y no se descarta ampliar el radio de búsqueda en las próximas horas.

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