Intento de motín en una unidad penitenciaria de Córdoba

Córdoba. Un intento de motín se registró ayer en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA), en la ciudad de Córdoba, y generó momentos de extrema tensión dentro del establecimiento penitenciario. El episodio incluyó destrozos, focos de incendio y la intervención del personal de seguridad con munición no letal para controlar la situación.

Según informaron fuentes oficiales del Servicio Penitenciario, el conflicto comenzó alrededor de las 13 en el pabellón Amarillo Colectivas, cuando un grupo de detenidos inició una protesta que rápidamente escaló en violencia.

Durante el disturbio, los internos provocaron daños en las instalaciones del sector e intentaron iniciar un incendio utilizando colchones. La densa humareda y la rotura de mobiliario complicaron el control de la situación y generaron un escenario de alto riesgo dentro del recinto.

Ante la escalada del conflicto y el peligro de que el fuego se propagara, el personal de guardia activó los protocolos de seguridad vigentes. Para restablecer el orden, los agentes ingresaron al pabellón equipados con escopetas calibre 12/70 con munición no letal.

Como consecuencia de los incidentes, cinco personas resultaron con lesiones leves. Tres internos debieron recibir atención médica inmediata dentro del penal, mientras que dos agentes penitenciarios fueron asistidos y posteriormente derivados para realizar las actuaciones correspondientes ante la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Tras el episodio, el sector afectado del establecimiento quedó bajo cierre preventivo mientras se evalúan los daños estructurales provocados durante el disturbio.

Desde la dirección de la unidad indicaron además que ya intervienen los órganos judiciales y de control competentes para determinar las responsabilidades del caso.

La UCA funciona como una unidad de tránsito para personas aprehendidas, lo que implica una alta rotación de detenidos y una complejidad operativa constante dentro del sistema penitenciario provincial.

