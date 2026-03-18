Intentó irse sin pagar en un bar de Carlos Paz y activó un operativo policial

Un hombre fue detenido luego de intentar retirarse sin pagar lo consumido en un bar del centro de la ciudad. El hecho ocurrió durante la noche del lunes y el sujeto quedó a disposición de la Justicia.

El episodio se registró alrededor de las 22:40 del 17 de marzo en el bar Gren Paradise, ubicado en barrio Centro de Villa Carlos Paz. Según informaron fuentes policiales, un hombre de 53 años intentó retirarse del lugar sin abonar una consumición.

Ante la situación, desde el establecimiento dieron aviso a la Central de Comunicaciones, que alertó al Escuadrón Motorizado Enduro. Personal policial se dirigió rápidamente al lugar y logró interceptar al individuo.

El hombre fue aprehendido en el lugar y posteriormente trasladado a la Alcaldía local, donde quedó a disposición del magistrado interviniente mientras se avanza con las actuaciones correspondientes.