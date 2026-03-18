Le robó 400 mil dólares a una jubilada con el cuento del tío y escapó en monopatín

Un insólito y millonario robo tuvo lugar en la provincia de Santa Fe, donde una jubilada de 75 años fue víctima de una estafa bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”, que terminó con la pérdida de una suma cercana a los 400 mil dólares.

El episodio comenzó cuando un hombre se presentó en la vivienda de la mujer y logró ganarse su confianza al asegurar que venía de parte de su esposo. Según le explicó, el marido la estaba esperando en una entidad bancaria y necesitaba que le entregara el dinero que tenía guardado para realizar un supuesto cambio por una nueva serie de billetes.

Con un discurso convincente y apelando a la urgencia, el delincuente logró que la víctima le abriera la puerta de su casa. Una vez dentro, se dirigió directamente a una de las habitaciones, donde terminó accediendo al dinero en efectivo que la mujer tenía guardado. Tras concretar el robo, el hombre escapó rápidamente del lugar en un monopatín eléctrico, un detalle que llamó la atención tanto de los investigadores como de los vecinos y que volvió el caso aún más llamativo.

La causa quedó en manos de la fiscalía correspondiente, que ya trabaja en el análisis de cámaras de seguridad de la zona y otros elementos que puedan ayudar a identificar al autor del hecho. Por el momento, el caso es investigado como un robo bajo engaño, aunque no se descarta que la calificación legal pueda modificarse a medida que avance la investigación.

El hecho vuelve a poner en foco este tipo de estafas, que suelen apuntar a adultos mayores mediante relatos urgentes y falsos vínculos familiares, con el objetivo de obtener dinero en efectivo en cuestión de minutos.