Macabro: hallaron una colección de cráneos humanos

Córdoba. En las últimas horas, una redada policial en barrios de clase alta de la capital de Córdoba terminó con un hallazgo inquietante: huesos humanos, entre los que había 10 cráneos.

El allanamiento, realizado bajo las órdenes del Juzgado Federal N°1 de la ciudad apuntaba a un grupo de cultivadores clandestinos y posibles dealers en torno a un grow shop de marihuana, un local dedicado a la venta de artículos para cultivo, con una investigación que comenzó en julio de 2025.

Así, la División Antidrogas local de la PFA, que depende de la Superintendencia Investigación contra el Narcotráfico, allanó el grow shop y otros tres objetivos, ubicados en zonas como Los Paraísos y Alta Córdoba.

Se incautaron 37 plantas en plena floración, 410 semillas, distribuídas en paquetes envasados al vacío, vaporizadores Dozo Live Rosin -que cuestan cerca de $150 mil en el mercado y contienen THC-A, una forma sintética de THC más potente que el natural- y dos bolsas cargadas de cogollos.

El orígen de los cráneos no parece ser el problema. Los investigadores coinciden en que se trata de típicos huesos laqueados, propios de la colección de un estudiante de medicina. Al menos dos tienen sus calotas serradas.

Aún así, uno de estos cráneo presentó una característica sorprendente: estaba cubierto de cera de vela derretida, blanca y negra, con un crucifijo de metal pegado entre los ojos. Por su forma, parece el de un niño.

La sospecha, por el momento, es que los huesos podrían ser revendidos en redes sociales para uso ritual.

