Más de 70 vehículos controlados en un operativo conjunto entre Córdoba y Santa Fe

Un amplio operativo interfuerzas se desarrolló este martes en San Francisco, Frontera y Josefina, con participación de Policía de Córdoba, Guardia Local, Seguridad Vial, Gendarmería Nacional y Policía Federal.

El despliegue dejó como saldo un hombre detenido por un delito y el secuestro de seis motocicletas, una de ellas con pedido judicial vigente. Además, cinco rodados fueron retenidos por infracciones a normas municipales y al Código de Convivencia.

Durante los controles, se identificaron y verificaron 94 personas, junto a 12 vehículos y 28 motocicletas.

Por su parte, Gendarmería Nacional controló 30 personas y 15 vehículos, detectando 10 antecedentes personales y 7 de vehículos mediante sistemas informáticos.

En paralelo, la Policía Federal realizó tres procedimientos vinculados a la ley de drogas, con 40 personas controladas y 24 vehículos inspeccionados.

El operativo se llevó adelante con unidades especiales como C.A.P., G.S.M., Brigada de Investigaciones, Patrulla Motorizada, E.T.E.R. e Infantería, en coordinación con fuerzas federales, con el objetivo de reforzar la prevención en la región.