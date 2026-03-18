Motociclista herido tras un choque en el centro viejo

Un grave accidente de tránsito se registró este miércoles por la noche en la intersección de calles Roma y Pasaje Roma, en la ciudad de Villa Carlos Paz, dejando como saldo a un motociclista con heridas de consideración.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:00, cuando personal policial fue comisionado al lugar tras un llamado que alertaba sobre una colisión. Al arribar, los efectivos encontraron a un hombre tendido sobre la carpeta asfáltica, consciente, con una herida visible en su pierna izquierda.

La víctima de 32 años, quien se conducía en una motocicleta Honda CB1. Según manifestó el conductor del otro vehículo involucrado, un hombre de 41 años que manejaba un Renault Sandero, el impacto se produjo cuando intentaba girar para ingresar a calle Julio Roca, momento en el cual fue colisionado por la motocicleta.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, personal de vía pública de la municipalidad, policía y un servicio de emergencias, que asistieron al herido y diagnosticaron fractura expuesta de pierna izquierda y politraumatismos, por lo que fue trasladado al Hospital Gumersindo Sayago para una mejor atención.

Además, se procedió al secuestro de ambos vehículos y a la extracción de sangre a los conductores, quedando las actuaciones a disposición de la Unidad Judicial de la ciudad.