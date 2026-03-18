Murió un hombre en un choque en Monte Cristo

Monte Cristo. Durante la mañana de hoy, un grave siniestro vial tuvo lugar en la Ruta Nacional 19, a la altura del kilómetro 315, en jurisdicción de Monte Cristo, departamento Colón.

De acuerdo a la información preliminar, un automóvil Ford Escort conducido por un hombre de 52 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 50, habría colisionado contra un Fiat Siena manejado por un joven de 24 años.

Tras el impacto, el conductor del Ford Escort fue trasladado de urgencia al Hospital Córdoba, donde fue asistido por personal médico. Sin embargo, pese a las maniobras realizadas, los profesionales confirmaron su fallecimiento al diagnosticarle un cuadro de shock cardiogénico irreversible.

En tanto, la mujer que lo acompañaba fue derivada a otro centro de salud, donde permanece internada bajo asistencia médica.

Las autoridades trabajan para determinar las causas y la mecánica del trágico accidente.