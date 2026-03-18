Murió un motociclista tras chocar contra un contenedor

Un joven de 27 años murió tras protagonizar un siniestro vial mientras circulaba en motocicleta en barrio Las Flores II, en la ciudad de Córdoba. El hecho es investigado para determinar cómo ocurrió el accidente.

Según informaron fuentes policiales, el episodio se registró durante la noche en calle Aviador Pettirossi al 1300. Desde ese lugar, un servicio de emergencias trasladó al motociclista hasta el Hospital de Urgencias, donde los médicos constataron su fallecimiento.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hombre se desplazaba en una motocicleta Corven Energy 110 cuando, por causas que se intentan establecer, habría impactado contra un contenedor ubicado en la vía pública.

Además, un automóvil Fiat Siena conducido por un hombre de 29 años que circulaba detrás de la moto habría intentado esquivarla tras el impacto, colisionando con el paragolpes contra el rodado menor.

Las circunstancias del hecho son materia de investigación por parte de las autoridades.