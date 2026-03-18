Robaron en un dúplex y fueron detenidos a pocas cuadras

Dos hombres fueron detenidos en barrio Villa Cabrera luego de un operativo policial que permitió recuperar herramientas y objetos que habrían sido robados minutos antes de un dúplex de la zona.

El procedimiento se realizó durante la noche en la intersección de las calles Obispo Lascano y Argañaraz, en la ciudad de Córdoba, donde personal policial logró interceptar a dos sujetos mayores de edad que circulaban por la vía pública.

Durante el control, los efectivos secuestraron entre sus pertenencias dos destornilladores, un teléfono celular, un par de auriculares y otros elementos que, según las primeras averiguaciones, habrían sido sustraídos momentos antes de un dúplex ubicado en un complejo de departamentos de calle Gregorio Carreras al 2200.

Tras el procedimiento, ambos hombres fueron trasladados junto a los objetos recuperados a una sede policial, donde quedaron a disposición de la Justicia mientras se avanza con la investigación del hecho.