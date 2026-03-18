Secuestran una camioneta y detienen a un hombre en Villa Carlos Paz

En el marco de tareas de prevención, personal del Escuadrón Motorizado Enduro detuvo a un hombre de 56 años y secuestró una camioneta con irregularidades en su identificación, en la ciudad de Villa Carlos Paz.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:30 en la intersección de avenida Uruguay y Pasaje Uruguay, cuando los efectivos policiales procedieron al control de una camioneta Volkswagen Amarok de color gris.

El vehículo era conducido por un vecino de la localidad de Santa Cruz del Lago, quien al momento del procedimiento presentó una cédula de identificación apócrifa.

Al verificar de manera física el número de chasis y motor, los efectivos detectaron anomalías que no coincidían con los registros de fábrica.

Ante esta situación, se procedió al secuestro del rodado y la detención del conductor, quedando a disposición de la justicia.