Un estudiante de Córdoba irá a juicio por crear fotos sexuales falsas de compañeras

Uso de inteligencia artificial y exposición digital
Un estudiante de Córdoba irá a juicio por crear fotos sexuales falsas de compañerasLa Justicia consideró que el daño psicológico generado configura lesiones graves agravadas por violencia de género, aun sin contacto físico.
Un joven de Córdoba irá a juicio acusado de utilizar inteligencia artificial para crear imágenes sexuales falsas de compañeras de colegio y publicarlas en una página para adultos, identificándolas con nombre, apellido y enlaces a sus redes sociales.
La Cámara de Acusación confirmó la elevación a juicio y sostuvo que la conducta encuadra como lesiones graves calificadas por violencia de género. Las víctimas, todas menores de edad, comenzaron a recibir solicitudes de desconocidos y visitas constantes en sus perfiles tras la difusión de las imágenes.
El tribunal —integrado por Patricia Alejandra Farías, Maximiliano Octavio Davies y Carlos Alberto Salazar— consideró que el impacto generado trasciende lo virtual. La camarista Farías, autora del voto, remarcó que cuadros como ansiedad persistente, estrés postraumático, trastornos adaptativos y aislamiento social deben ser considerados como lesiones graves.
La resolución subraya que el daño psíquico tiene entidad penal aun sin agresión física directa y destaca la situación de vulnerabilidad de las damnificadas por tratarse de menores en etapa de formación.
Además, los jueces señalaron que la maniobra implicó una exposición sexual digital, pública y reiterada, amplificada por el alcance de internet. En ese marco, encuadraron el hecho como violencia simbólica y violencia digital, al considerar que el ataque impacta en las representaciones sociales sin necesidad de un vínculo directo entre agresor y víctimas.
Finalmente, advirtieron sobre el crecimiento de este tipo de conductas mediante el uso de herramientas tecnológicas, que amplían los riesgos para la privacidad y la integridad de las mujeres en entornos digitales.