Un estudiante de Córdoba irá a juicio por crear fotos sexuales falsas de compañeras

Un joven de Córdoba irá a juicio acusado de utilizar inteligencia artificial para crear imágenes sexuales falsas de compañeras de colegio y publicarlas en una página para adultos, identificándolas con nombre, apellido y enlaces a sus redes sociales.

La Cámara de Acusación confirmó la elevación a juicio y sostuvo que la conducta encuadra como lesiones graves calificadas por violencia de género. Las víctimas, todas menores de edad, comenzaron a recibir solicitudes de desconocidos y visitas constantes en sus perfiles tras la difusión de las imágenes.

El tribunal —integrado por Patricia Alejandra Farías, Maximiliano Octavio Davies y Carlos Alberto Salazar— consideró que el impacto generado trasciende lo virtual. La camarista Farías, autora del voto, remarcó que cuadros como ansiedad persistente, estrés postraumático, trastornos adaptativos y aislamiento social deben ser considerados como lesiones graves.

La resolución subraya que el daño psíquico tiene entidad penal aun sin agresión física directa y destaca la situación de vulnerabilidad de las damnificadas por tratarse de menores en etapa de formación.

Además, los jueces señalaron que la maniobra implicó una exposición sexual digital, pública y reiterada, amplificada por el alcance de internet. En ese marco, encuadraron el hecho como violencia simbólica y violencia digital, al considerar que el ataque impacta en las representaciones sociales sin necesidad de un vínculo directo entre agresor y víctimas.

Finalmente, advirtieron sobre el crecimiento de este tipo de conductas mediante el uso de herramientas tecnológicas, que amplían los riesgos para la privacidad y la integridad de las mujeres en entornos digitales.