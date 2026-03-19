Activaron Alerta Sofía por la desaparición de Esmeralda Pereyra López

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, se comunicó con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien dispuso la activación del Alerta Sofía en el marco de la intensa búsqueda de Esmeralda Pereyra, la niña de dos años desaparecida en la ciudad de Cosquín.

La menor es buscada desde la tarde de este miércoles, luego de que su familia advirtiera su ausencia en su vivienda del barrio San José Obrero. A partir de ese momento, se desplegó un amplio operativo con participación de bomberos voluntarios, fuerzas policiales y equipos especializados.

La activación del Alerta Sofía implica la difusión inmediata del caso a nivel nacional, con intervención de organismos de seguridad, medios de comunicación y redes sociales, ante la presunción de que la menor podría encontrarse en una situación de alto riesgo.

En paralelo, se intensificaron los controles en rutas y distintas provincias, ampliando el alcance del operativo para dar con el paradero de la niña lo antes posible. Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad y pidieron que cualquier información relevante sea comunicada de manera urgente a las fuerzas de seguridad.