Camión con mercadería ilegal valuada en $300 millones fue frenado en Córdoba

Un camión que circulaba por la Autopista 9 fue detenido esta mañana en Córdoba con una carga de mercadería extranjera sin documentación, valuada en unos 300 millones de pesos.

El procedimiento se realizó alrededor de las 6.30 en el peaje de James Craik, a la altura del kilómetro 588, donde efectivos del Escuadrón Seguridad Vial “Villa María” controlaron un transporte que viajaba desde Orán, Salta, con destino a Buenos Aires.

Durante la inspección, los gendarmes detectaron 236 bultos con productos de los rubros textil y bazar sin el correspondiente aval aduanero, en infracción a la Ley 22.415.

Con la presencia de testigos, se llevó adelante el conteo de la mercadería para estimar su valor, que asciende a unos 300 millones de pesos.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Federal de Villa María, con intervención de ARCA Delegación General Deheza.