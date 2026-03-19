Cardinali: "Fue un gran trabajo de todas las áreas y de los vecinos"

El intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, valoró el operativo desplegado para encontrar a Esmeralda, la niña que fue hallada sana y salva tras horas de intensa búsqueda, y subrayó la importancia del trabajo coordinado entre distintas áreas y la comunidad.

Cardinali indicó que la menor continuará bajo observación médica hasta que los profesionales determinen su alta, pero remarcó que el resultado positivo fue posible gracias a un esfuerzo colectivo. “Lo importante acá es el trabajo en conjunto que se hizo; cada uno aportó su granito de arena”, afirmó, al tiempo que agradeció especialmente la colaboración de los vecinos.

Cardinali destacó la labor de la Fiscalía a cargo de la investigación y de las fuerzas de seguridad de la provincia de Córdoba, que se pusieron a disposición desde el primer momento. “Fue un gran trabajo de todas las áreas, en momentos de mucha consternación”, señaló, al recordar la angustia vivida durante las horas en que la niña permanecía desaparecida.

En ese marco, detalló el rol del municipio en el operativo: la Guardia Local acompañando las directivas de las autoridades, el hospital y las ambulancias en alerta permanente durante las 24 horas, y el Área de Desarrollo Social cubriendo las necesidades logísticas. Según precisó, el despliegue llegó a contar con más de 100 personas trabajando durante la madrugada y más de 150 en la mañana siguiente.

El intendente también hizo referencia a las hipótesis que se manejaron durante la búsqueda, incluyendo la posibilidad de que la niña haya sido llevada nuevamente a una zona que ya había sido rastrillada. “Esto significa que todo el mundo colaboró”, sostuvo.

Por último, resaltó el impacto de la activación de la alerta Sofía y el acompañamiento de la prensa nacional, que, según consideró, contribuyeron a generar visibilidad y presión para lograr un desenlace favorable. “Si esto sucedió así, ayudó a que tengamos este tipo de resultado”, concluyó.