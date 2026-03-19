Carlos Paz y sur de Punilla blindados por la búsqueda de la niña

La búsqueda de Esmeralda Pereira López, de 2 años y 8 meses, escaló en las últimas horas a un operativo cerrojo en todo Punilla, con controles intensivos en rutas y accesos estratégicos para evitar que la niña sea trasladada fuera de la zona.

Según se informó, la Policía montó retenes en distintos puntos, entre ellos el sector de Diadema, el ingreso a Villa Carlos Paz, Las Jarillas y San Antonio de Arredondo, con el objetivo de bloquear posibles salidas hacia las Altas Cumbres.

En cada punto se realizan controles vehículo por vehículo, con presencia de patrulleros y conos sobre la calzada. También se inspeccionan colectivos interurbanos, en un operativo que se extendió incluso hacia los accesos de la ciudad de Córdoba.

La medida apunta a cubrir todos los posibles desplazamientos ante la hipótesis de que la menor haya sido trasladada.

El despliegue se suma al uso de drones, rastrillajes en campos y controles en barrios, en el marco del Alerta Sofía, que mantiene la búsqueda activa en todo el país.