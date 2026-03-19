Casa por casa: los rastrillajes por la desaparición de Esmeralda

Una intensa búsqueda se lleva adelante en la ciudad de Cosquín por la desaparición de la pequeña Esmeralda, la niña que se ausentó de su hogar en el barrio San José Obrero y conmocionó al país. Se activó el Alerta Sofía y se dispusieron una serie de acciones en los pasos fronterizos, aeropuertos y otras terminales de transporte.

Asimismo, se hace un rastrillaje casa por casa y se ordenaron fuertes controles en la localidad.

El dispositivo involucra la participación de personal de la Policía de Córdoba, bomberos, DUAR, la Policía Federal y hasta el Ejército Argentino, aproximadamente trescientas personas forman parte de los distintos equipos junto con drones y perros rastreadores.

Los uniformados revisaron viviendas, revisaron patios y rincones y también se inspeccionó un circo que había llegado a la ciudad y que se desmontó ayer en horas de la tarde. En ese sentido, se conoció que se podrían ordenar nuevas actuaciones vinculada la está compañía que había llegado a mediados de febrero y se encontraba instalada a trescientos metros del hogar de Esmeralda.

Además se están haciendo controles en las rutas de la provincia.