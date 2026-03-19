Caso Esmeralda: el ministro Quinteros confirmó que no hay detenidos

Córdoba. El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó hoy que Esmeralda, la niña que era intensamente buscada en Cosquín, fue encontrada en buen estado de salud a unos 600 metros de su vivienda. Según precisó el funcionario, la menor llevaba la misma ropa que tenía al momento de su desaparición y, hasta el momento, no hay personas detenidas en relación al caso.

Tras horas de incertidumbre y un amplio operativo de búsqueda, la aparición de la niña llevó alivio a su familia y a toda la comunidad. “No quiero quebrarme sinceramente porque hemos pasado momentos muy duros”, expresó visiblemente conmovido el ministro al referirse a la situación.

Quinteros detalló que la madre de la menor se encuentra bajo asistencia médica y psicológica debido al impacto emocional vivido. “Está muy conmocionada, con suero y acompañamiento médico y psiquiátrico, lo cual nos parece correcto”, señaló. En tanto, relató el emotivo reencuentro con el padre: “Quienes llegaron primero al lugar pudieron verla e inmediatamente la reconoció; nos fundimos en un abrazo, lloraba desconsoladamente”.

El funcionario destacó además la angustia creciente que atravesó la familia durante la búsqueda. “Pasaron las horas, llegó la noche y con ella la incertidumbre. Cuando volvió la luz del día y no aparecía, la angustia era cada vez mayor. El tiempo jugaba absolutamente en contra”, afirmó.

La niña permanece actualmente bajo observación médica. “Está bien, en el tercer piso, siendo asistida por pediatras”, confirmó el ministro, quien calificó el desenlace como “una profunda alegría”.

Finalmente, Quinteros agradeció el apoyo recibido a nivel nacional en el marco de la activación de la alerta Sofía, destacando la colaboración de distintas jurisdicciones y el trabajo de las fuerzas de seguridad provinciales: “Todos los ministros del país se comunicaron para ofrecer ayuda. Me siento orgulloso de formar parte del Gobierno de Córdoba y de conducir la mejor policía de la República Argentina”.

