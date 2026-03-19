Cosquín: vecinos anuncian corte de ruta por la niña desaparecida

La desaparición de Esmeralda Pereira López, de 2 años y 8 meses, sumó este jueves un nuevo capítulo de fuerte tensión social en Cosquín. Vecinos del barrio San José Obrero advirtieron que se movilizarán y no descartan cortar la ruta para exigir avances concretos en la búsqueda.

La desaparición de una nena de 2 años en Cosquín desató bronca vecinal: anuncian posible corte de ruta.

“No se nos puede perder un hijo”, reclaman.

Piden investigar todas las pistas —incluido un circo— y convocan a la gente a sumarse a la búsqueda. pic.twitter.com/pEHpMB8A1K — EL DIARIO (@diariocarlospaz) March 19, 2026

“No se nos puede perder un hijo, no se nos puede”, expresaron con angustia. En medio del reclamo, también denunciaron problemas estructurales del barrio, como falta de agua, luz y recolección de residuos, y señalaron que la desaparición de la niña marcó un límite.

“No tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos recolección de basura, pero no nos van a quitar un hijo”, sostuvieron.

En ese contexto, insistieron en que se profundicen todas las líneas de investigación abiertas, especialmente la vinculada al circo que estuvo instalado cerca de la zona, aunque remarcaron que no es la única hipótesis. “Que investiguen el circo, que investiguen todo lo que está pasando en este barrio, que investiguen las cosas sospechosas”, pidieron.

Además, hicieron un llamado directo a la comunidad para ampliar la búsqueda: “Ayúdennos, gente. Vengan. Estamos esperando que termine todo esto”.

Mientras tanto, el operativo continúa con controles vehiculares, rastrillajes y uso de drones en distintos sectores de Punilla, bajo el alcance del Alerta Sofía, que mantiene activa la búsqueda a nivel nacional.