De la desaparición al hallazgo: la cronología completa del caso Esmeralda

La desaparición en la tarde de ayer de "Esmeralda Pereira López, de 2 años y 8 meses, generó conmoción en Cosquín y un amplio despliegue de búsqueda en toda la región.

Esta es la "cronología del caso hasta su aparición este 19 de marzo"

Desaparición en barrio San José Obrero

El caso comenzó el "martes 18 de marzo", cuando la niña fue vista por última vez en el barrio San José Obrero de Cosquín. A partir de ese momento se inició un operativo de búsqueda que fue creciendo con el correr de las horas.

Activación del Alerta Sofía y despliegue

Ante la gravedad del hecho, se activó el "Alerta Sofía", lo que permitió extender la búsqueda a nivel nacional. Se sumaron efectivos policiales, rastrillajes en campos y drones con cámaras térmicas.

Rastrillajes y búsqueda en la zona

Durante la noche y la mañana siguiente, "bomberos y policías recorrieron distintos sectores", incluyendo terrenos, márgenes y espacios abiertos, ante la posibilidad de que la niña pudiera haber caído en algún pozo o quedado en una zona de difícil acceso.

Operativo cerrojo y controles en rutas

En paralelo, se montó un "operativo cerrojo en Punilla", con controles en accesos, rutas y localidades como Villa Carlos Paz, Las Jarillas y San Antonio de Arredondo. Se revisaron vehículos particulares y colectivos interurbanos.

Primeras pistas e hipótesis

En la investigación surgieron distintas líneas, entre ellas la vinculada a un "circo cercano al sector", además de medidas en el entorno familiar y análisis de teléfonos.

Confusión por versiones cruzadas

Con el paso de las horas, comenzaron a circular "versiones contradictorias" sobre el paradero de la niña: algunas señalaban La Falda y otras zonas cercanas a su domicilio, generando incertidumbre en la comunidad.

Hallazgo este 19 de marzo

Finalmente, este "miércoles 19 de marzo, la niña fue encontrada por personal del Escuadrón Motorizado Punilla Norte", según información policial.

Traslado y estado de salud

Tras el hallazgo, Esmeralda fue trasladada al Hospital Domingo Funes, donde quedó bajo evaluación médica. De acuerdo a los primeros datos, se encontraba en buen estado de salud*.